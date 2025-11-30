نخستین ماهواره علمی خصوصی به فضا رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس اسوسیشن، شرکت بلواسکایز اسپیس در لندن اعلام کرد ماهواره آن همراه موشک فالکون۹ اسپیس ایکس روز جمعه به فضا پرتاب شده است.

به گفته شرکت مذکور این ماهواره به اندازه یک مایکرویو است و Mauve نامیده می‌شود که یک میکروسکوپ دارد و شعله‌های ستاره گان و سیاره‌های خارج از منظومه شمسی را رصد می‌کند. بلواسکایز اسپیس داده‌هایی که ماهواره مذکور جمع آوری می‌کند را با مؤسسات تحقیقاتی که عضویت سرویس‌های آن را دارند از جمله دانشگاه‌های بوستون و کلمبیا، به اشتراک می‌گذارد.

پروفسور جیوانا تینتی محقق ارشد بلواسکایز اسپیس در این باره می‌گوید: Mauve دریچه تازه ای به فعالیت‌های ستاره‌ای باز می‌کند که تا پیش از این از دیدرس پنهان بود. ما با مشاهده ستارگان در نور ماورابنفش، یعنی طول موج نوری که نمی‌توان از زمین آن را بررسی کرد، به درکی عمیق‌تر از رفتار ستارگان و اینکه چگونه شراره‌های آنها روی محیط سیاره‌هایی که دورشان مدار می‌زنند، دست می‌یابیم.

وی در ادامه افزود: تلسکوپ‌های سنتی روی زمین نمی‌توانند این اطلاعات را به دست بیاورند بنابراین یک ماهواره مانند Mauve برای ارتقای دانشمان حیاتی است.