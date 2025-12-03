انتقال فوری بیمار قلبی از بستک به بندرعباس با بالگرد اورژانس

به گزارش خبرگزاری مهر، حمدان فیروزی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بستک با اعلام این خبر گفت: در یک مأموریت سریع و تخصصی بیمار آقای ۵۰ ساله با تشخیص سکته حاد قلبی (MI) از بیمارستان فارابی بستک با هماهنگی مرکز پیام اورژانس ۱۱۵، توسط بالگرد اورژانس هوایی بستک به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس منتقل شد.

وی افزود: به دلیل وضعیت حساس بیمار تیم اورژانس هوایی پس از انجام اقدامات اولیه پایدارسازی وی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مرکز درمانی مجهزتر انتقال داد و انتقال هوایی در موارد سکته حاد قلبی نقش مهمی در کاهش زمان رسیدن به درمان قطعی و افزایش شانس نجات بیمار دارد.

فیروزی تاکید کرد: اورژانس هوایی بستک همچنان با آمادگی کامل در راستای ارائه خدمات سریع و حیاتی برای بیماران بدحال در منطقه فعالیت می‌کند.