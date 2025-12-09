انتقال حیاتی جوان ۲۲ ساله به بندرعباس توسط اورژانس هوایی بستک

به گزارش خبرگزاری مهر، حمدان فیروزی مدیر شبکه بهداشت، درمان و آموزش شهرستان بستک با اعلام این خبر گفت: در یک عملیات حیاتی و زمان محور، جوان ۲۲ ساله دچار آسیب‌دیدگی شدید چندگانه بر اثر حادثه رانندگی از بیمارستان فارابی بستک، پس از هماهنگی با مرکز پیام اورژانس ۱۱۵، توسط بالگرد اورژانس هوایی بستک به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس اعزام شد.

وی افزود: تیم تخصصی اورژانس هوایی با انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی، کنترل علائم حیاتی و پایدارسازی وضعیت بیمار، شرایط لازم برای انتقال سریع وی به مرکز درمانی مجهزتر استان را فراهم کرد.

مدیر شبکه بهداشت بستک همچنین تأکید کرد: استفاده از انتقال هوایی در موارد اورژانسی مشابه، نقش بسیار مهمی در کاهش زمان رسیدن بیمار به درمان تخصصی و افزایش شانس نجات ایفا می‌کند. اورژانس هوایی بستک همچنان با آمادگی کامل در خدمت بیماران بدحال منطقه است.