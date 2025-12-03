کشوری: ما نیازمند اقدام فوری برای کنترل تورم هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی کشوری در نشست علنی چهارشنبه (۱۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، در ابتدای نطق میان دستور خود، گفت: لازم می‌دانم سالروز حماسه‌سازی‌های هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران و ۴۴ مین سالگرد شهید امیر سرلشکر خلبان «احمد کشوری» را گرامی بدارم. شهیدی که نه تنها یک قهرمان ملی، بلکه پدر، معلم و الگویی برای نسلی از دلیرمردان و آینده‌سازان این سرزمین است.

نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس بیان اینکه امروز امنیت کشور مرهون جان‌فشانی امثال شهید کشوری است، افزود: او که جسم مطهرش زنده‌زنده در آتش سوخت تا هویت آیندگان این سرزمین نسوزد.

کشوری خطاب به مسئولان گفت: سخن من از دل مردم برمی‌خیزد، از سفره‌هایی که هر روز کوچک‌تر می‌شود و از دغدغه‌هایی که هر صبح بر قلب پدران خانواده‌ها سنگینی می‌کند. آنچه امروز در کوچه و بازار می‌بینیم، تصویری روشن از فشارهای بی‌سابقه‌ای است که بر زندگی مردم سایه افکنده است. مردم امروز بیش از هر زمان دیگری چشم به خانه خودشان یعنی مجلس دوخته‌اند.

وی ادامه داد: ما نیازمند اقدام فوری برای کنترل تورم، حمایت از تولید داخلی، اصلاح سیاست‌های توزیعی و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای حفظ قدرت خرید مردم هستیم.

کشوری گفت: در این روزها، بازنشستگان کشور به ویژه بازنشستگان نیروهای مسلح که عمری را در راه امنیت کشور صرف کرده‌اند، با مشکلات جدی معیشتی و درمانی روبرو هستند. همسان‌سازی حقوق، بهبود بیمه درمانی و رفع تبعیض‌ها باید به عنوان یک اولویت مهم پیگیری شود.