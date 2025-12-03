مشارکت ۳۱ استان و تقدیر از ۶۸ مبلغ در اختتامیه جشنواره «جنات»

به گزارش خبرنگار مهر، اباذر جعفری مدیرکل تبلیغ تخصصی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و دبیر جشنواره نوآوری‌های تبلیغی جنات پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری اختتامیه این جشنواره با اشاره به اینکه برنامه‌ریزی این جشنواره پس از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در سال ۱۴۰۲ آغاز شد، اظهار کرد: روند طراحی، فراخوان، بررسی فعالیت‌ها و داوری‌ها طی دو سال انجام شد و پنج مرحله داوری برای انتخاب آثار برتر برگزار گردید.

وی با قدردانی از همراهی مراکز حوزوی و همکاری نهادهای اجرایی جشنواره افزود: فعالیت‌های ارسالی دارای مستندات کامل شامل فرم‌های ارزیابی، گزارش‌های عملکرد، مستندات تصویری و غیرتصویری و مصاحبه‌های تکمیلی بودند که به‌صورت دقیق بررسی شد.

جعفری با اشاره به مشارکت گسترده در این دوره گفت: از ۳۱ استان کشور فعالیت‌های مبلغان در جشنواره ثبت شد که نشان‌دهنده اطلاع‌رسانی مناسب و همچنین وجود نیاز جدی به معرفی الگوهای موفق فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی در کشور است. وی افزود که استان‌های قم، خوزستان، اصفهان و خراسان رضوی بیشترین میزان مشارکت را داشته‌اند.

به گفته وی، ۵۸ درصد شرکت‌کنندگان را مبلغان برادر و ۴۲ درصد را مبلغان خواهر تشکیل داده‌اند و دامنه سنی شرکت‌کنندگان از ۲۰ تا ۶۵ سال بوده است.

مدیرکل تبلیغ تخصصی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تأکید کرد که جشنواره جنات ویژه فعالیت‌های میدانی بوده و فعالیت‌های رسانه‌ای و هنری تنها در صورت داشتن پیوست فرهنگی امکان حضور در جشنواره را داشته‌اند. او افزود: قالب فعالیت‌های ثبت‌شده عمدتاً نوآورانه و خلاقانه بوده و از روش‌های جدید تبلیغی استفاده شده است.

جعفری با اشاره به محورهای اصلی جشنواره گفت: سه موضوع «خانواده»، «نوجوان و جوان» و «موضوعات اولویت‌دار فرهنگی» به‌عنوان اولویت اعلام شده بود و بیشترین فعالیت‌ها در حوزه تعمیق باورهای دینی، تربیت دینی کودکان و دانش‌آموزان، مسائل خانواده، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق و اعتیاد، زیست عفیفانه، حجاب و موضوع جمعیت ثبت شده است.

وی همچنین از برگزاری ۱۴ رویداد تخصصی در قم، مشهد، اصفهان و خوزستان خبر داد و گفت: در این رویدادها حدود ۹۵ ارائه از سوی مبلغان خواهر و برادر ارائه و نقد شد و منتخبین هر رویداد نیز تقدیر می‌شوند.

جعفری با اشاره به روند معرفی هفتگی فعالیت‌های منتخب در پایگاه اطلاع‌رسانی جشنواره عنوان کرد که این روند حداقل تا یکی دو سال آینده ادامه خواهد داشت. وی افزود: با توجه به استقبال گسترده، تعداد تقدیرشدگان از ۳۹ نفر به ۶۸ نفر افزایش یافته است.

او از تهیه کتاب ره آورد جنات نیز خبر داد و گفت: این کتاب شامل بیش از ۱۰۰ فعالیت منتخب و قابل تکثیر است و پس از جشنواره منتشر خواهد شد.

مدیرکل تبلیغ تخصصی دفتر تبلیغات اسلامی با اشاره به برنامه‌های مراسم اختتامیه گفت: چهار فعالیت منتخب در مراسم ارائه خواهد شد و نمایشگاه پوستر فعالیت‌های برگزیده نیز در حاشیه مراسم برگزار می‌شود.

وی در پایان با تقدیر از فعالان رسانه تاکید کرد: اختتامیه جشنواره پایان کار نیست، بلکه آغاز دوره تازه‌ای برای حمایت از توسعه و تکثیر الگوهای خلاق و مؤثر در عرصه تبلیغ اجتماعی است.