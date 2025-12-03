به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه نعیمی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در مجتمع کومش سمنان اعلام کرد: دومین نمایشگاه طراحی و تصویرسازی دانشجویان دانشکده ملی مهارت دختران سمنان با عنوان «ایران‌دخت» روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه در نگارخانه ققنوس مجتمع فرهنگی و هنری کومش افتتاح شد.

وی افزود: این نمایشگاه با حضور جمعی از مسئولان استان از جمله مهدی سلامتی مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری سمنان و سید رسول موسوی‌نژادیان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، آغاز به کار کرد.

رئیس دانشکده ملی مهارت دختران سمنان ادامه داد: در دومین دوره این رویداد هنری، بیش از ۱۵۰ اثر در قالب طراحی و تصویرسازی توسط ۸۰ دانشجو از رشته‌های گرافیک، فتوگرافیک و انیمیشن در مقاطع کاردانی و کارشناسی ارائه شده است. این نمایشگاه با همکاری واحد پژوهش و انجمن علمی انیمیشن دانشکده ملی مهارت دختران برگزار می‌شود.

نعیمی با تأکید بر اهمیت مهارت‌محوری در آموزش‌های دانشگاهی گفت: نمایشگاه ایران‌دخت تجلی توانمندی، خلاقیت و دستاوردهای آموزشی دانشجویان ماست. هدف اصلی ما ارائه آموزش‌های مبتنی بر مهارت و کاربرد است تا دانشجویان بتوانند با مهارت عملی وارد بازار کار شوند.

وی با اشاره به رویکرد ملی در توسعه آموزش‌های مهارتی افزود: در برنامه هفتم توسعه، مهارت‌آموزی به‌عنوان یکی از محورهای راهبردی کشور مطرح شده و تأکید شده است که ارتقای کیفیت نیروی انسانی بدون تقویت آموزش‌های مهارت‌محور ممکن نیست. ما نیز در دانشکده ملی مهارت دختران بر همین اساس، بسترهای آموزشی و عملی لازم را برای تربیت نیروهای متخصص فراهم کرده‌ایم.

رئیس دانشکده ملی مهارت دختران سمنان ادامه داد: چنین نمایشگاه‌هایی علاوه بر نمایش توان هنری دانشجویان، فرصتی برای ارزیابی سطح مهارت‌ها، ایجاد اعتماد به نفس، آشنایی با فضای حرفه‌ای و ارتباط با جامعه هنری استان است. تلاش می‌کنیم این مسیر به‌صورت مستمر ادامه یابد تا دانشجویان بتوانند با تجربه‌های واقعی، جایگاه خود را در بازار کار تثبیت کنند.

نمایشگاه «ایران‌دخت» تا ۱۸ آذرماه در نگارخانه ققنوس مجتمع فرهنگی و هنری کومش سمنان از ساعت ۱۶ تا ۱۹ برپا بوده و پذیرای عموم علاقه‌مندان به هنر طراحی و تصویرسازی است.