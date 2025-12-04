  1. دين، حوزه، انديشه
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۹:۰۰

برگزاری دوره ادبی آموزشی رایگان برای طلاب

رئیس مرکز آموزش زبان حوزه‌های علمیه گفت: دوره ادبی آموزشی تجزیه و ترکیب «قصیده لامیه حضرت ابوطالب» به صورت رایگان برای طلاب برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید علیرضا حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این دوره ادبی آموزشی با همکاری مرکز آموزش زبان و آموزش‌های تخصصی بین‌الملل حوزه‌های علمیه، مؤسسه تحقیقاتی حضرت ابوطالب (ع) و مدرسه علمیه معصومیه قم برگزار می‌شود.

وی افزود: هدف از برگزاری این دوره آموزشی، آشنایی با ادبیات اصیل و کهن عربی از طریق تراث شعری، آشنایی با تاریخ قبل از هجرت از بیان شخصیت اجتماعی مهم و تأثیرگذار آن دوره، تبیین نقش تعیین کننده حضرت ابوطالب (ع) در ابتدای ظهور اسلام و پاسخ به برخی شبهات درباره حضرت ابوطالب (ع) است.

حجت‌الاسلام حسینی در مورد مزایای شرکت در این دوره آموزشی، گفت: تقویت بنیه ادبی (صرف، نحو و بلاغت)، رایگان بودن دوره، اهدای کتاب‌های ادبی و تاریخی به همه شرکت کنندگان و اعطای جایزه به نفرات برتر از جمله مزایای شرکت در این دوره ادبی است.

وی اظهار کرد: مدت برگزاری این دوره ادبی ۲۰ جلسه در ۱۰ روز است که کلاس‌های آن از دی ماه (روزهای چهارشنبه و پنجشنبه) آغاز می‌شود.

حجت‌الاسلام حسینی مهلت ثبت نام طلاب در این دوره آموزشی را تا ۲۷ آذرماه ذکر کرد و افزود: علاقه مندان به شرکت در این دوره ادبی آموزشی، از طریق ارسال پیام به نشانی @sabtenam2025 در پیام‌رسان ایتا اقدام کنند و در صورت نیاز با شماره تماس ۰۹۱۹۳۵۳۰۴۴۱ تماس بگیرند.

