به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدرضا علاءالدین در نخستین جلسه هم‌فکری اساتید اخلاق حوزه علمیه اصفهان اظهار کرد: در تقسیم بندی علوم دینی، فقه اکبر بر مبانی اعتقادی (علم کلام)، فقه اوسط بر اخلاق، و فقه اصغر بر مناسک و احکام عملی استوار است.

وی گفت: باید اذعان داشت که در ساحت حوزه‌های علمیه، بیش از حد به فقه اوسط و اصغر پرداخته‌ایم، در حالی که متونی که در باب فقه اکبر تدریس می‌شود، بسیار محدود است و کمتر درباره آن سخن گفته می‌شود.

حجت الاسلام علاءالدین در تشریح دیدگاه خود بیان داشت: هنگامی که باورهای بنیادین اعتقادی چون خداباوری، معادباوری، یا نبوت‌باوری، زیاد با طلاب کار نشود، شاهد ظهور مشکلاتی خواهیم بود که بازتاب آن در عرصه اجتماع نیز آشکار می‌شود.

وی در ادامه، راهکار اصلاح این وضعیت را پرداختن شایسته به فقه اکبر دانست و گفت: تربیت اعتقادی باید از سرچشمه‌های اصلی یعنی قرآن کریم، سیره مبارکه پیامبر اسلام و اهل بیت علیهم‌السلام، با زبان مهر و محبت به طلاب القا شود. این آموزه‌ها باید تمرین و تکرار شوند تا در وجود طلاب ریشه دوانده و پایدار شوند.

این استاد حوزه علمیه افزود: پس از استحکام پایه‌های اعتقادی، می‌توان مباحث اخلاقی و سایر موضوعات ضروری را بر اساس آن بنیان نهاد. این ترتیب در تربیت، موجب پایداری اخلاق و عمق‌بخشی به رفتار دینی خواهد شد.