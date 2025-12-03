حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شب گذشته مفقودی پنج نفر در ارتفاعات دهملا واقع در جاده پردیس معدنی دانشگاه صنعتی شاهرود به هلال احمر گزارش شد، ابراز داشت: جستجوها برای یافتن این افراد به سرعت آغاز شد.

وی با بیان اینکه تمامی عوامل امدادی شامل اورژانس، آتش نشانی و هلال احمر و انتظامی در منطقه حضور داشتند، افزود: علیرغم همه تلاش‌ها تا بامداد امروز اثری از آنها پیدا نشد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه به دلیل تاریکی هوا عملیات از بامداد امروز چهارشنبه از سر گیری شد، ابراز داشت: در نهایت ساعتی پیش این افراد پیدا شدند.

درخشان با بیان اینکه این پنج نفر از اعضای یک گروه بودند، اضافه کرد: حال عمومی این افراد مطلوب و به مکان امن منتقل شدند.