به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، دبیرخانه جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان با مشارکت انجمن سینمای جوانان ایران و بنیاد سینمایی فارابی نهمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران را در ۲ بخش ایده و فیلم برگزار میکند.
المپیاد فیلمسازی نوجوانان با هدف شناسایی، معرفی و پرورش استعدادهای خلاق، ایجاد بستری برای تجربهورزی، تقویت مهارتهای هنری نسل جوان، پرورش نسل نو فیلمساز و آمادهسازی نوجوانان برای ورود به مسیر حرفهای سینما، برگزار میشود. نوجوانان علاقهمند از سراسر کشور میتوانند در این رقابت ملی شرکت کنند و آثار خود را در معرض داوری فیلمسازان و متخصصان قرار دهند.
ثبتنام برای شرکت در المپیاد از ۱۲ آذر تا ۱۰ دی انجام میشود و نوجوانان ۱۴ تا ۱۷ ساله (متولدین ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰) میتوانند در نهمین المپیاد فیلمسازی شرکت کنند. این دوره در ۲ بخش ایده و فیلم با موضوع آزاد برگزار میشود. بر اساس اعلام دبیرخانه، آثار مرتبط با موضوع خانواده، امید و وطن، همچنین آثار اقتباسی از کتابهای کودک و نوجوان در اولویت انتخاب هستند.
ثبتنام و بارگذاری آثار در المپیاد فیلمسازی تنها به شیوه اینترنتی امکانپذیر است. بنابراین لازم است درخواستکنندگان با مراجعه به سایت جشنواره فرم تقاضای شرکت در جشنواره را تکمیل کرده و سپس فایل فیلم یا ایده را بارگذاری کنند.
فایل فراخوان را میتوانید در اینجا ببینید.
