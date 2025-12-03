  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۴

فراخوان نهمین المپیاد فیلم‌سازی نوجوانان ایران منتشر شد

فراخوان نهمین دوره المپیاد فیلم‌سازی نوجوانان ایران در ۲ بخش ایده و فیلم منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری‬ مهر‬ به نقل از‬ روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، دبیرخانه جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با مشارکت انجمن سینمای جوانان ایران و بنیاد سینمایی فارابی ‏ نهمین المپیاد فیلم‌سازی نوجوانان ایران را ‏در ۲ بخش ایده و فیلم برگزار می‌کند.‏

المپیاد فیلم‌سازی نوجوانان با هدف شناسایی، معرفی و پرورش استعدادهای خلاق، ایجاد بستری برای تجربه‌ورزی، تقویت مهارت‌های هنری نسل جوان، پرورش نسل نو فیلم‌ساز و آماده‌سازی نوجوانان برای ورود به مسیر حرفه‌ای سینما، برگزار می‌شود. نوجوانان علاقه‌مند از سراسر کشور می‌توانند در این رقابت ملی شرکت کنند و آثار خود را در معرض داوری فیلم‌سازان و متخصصان قرار دهند.

ثبت‌نام برای شرکت در المپیاد از ۱۲ آذر تا ۱۰ دی انجام می‌شود و نوجوانان ۱۴ تا ۱۷ ساله (متولدین ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰) می‌توانند در ‏نهمین المپیاد فیلم‌سازی شرکت کنند‎.‎‬ این دوره در ۲ بخش ایده و فیلم با موضوع آزاد برگزار می‌شود. بر اساس اعلام دبیرخانه، آثار مرتبط با موضوع خانواده، امید و وطن، همچنین آثار اقتباسی از کتاب‌های کودک و نوجوان در اولویت انتخاب هستند.

ثبت‌نام و بارگذاری آثار در المپیاد فیلمسازی تنها به شیوه اینترنتی امکان‌پذیر است. بنابراین لازم است درخواست‌کنندگان با مراجعه به سایت جشنواره فرم تقاضای شرکت در جشنواره را تکمیل کرده و سپس فایل فیلم یا ایده را بارگذاری کنند.

فایل فراخوان را می‌توانید در اینجا ببینید.

