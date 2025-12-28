رونمایی از پوستر نهمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، پوستر نهمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان توسط مجتبی حیدرپناه با نگاهی به رویکردهای فانتزی در حوزه فیلمسازی نوجوانان طراحی شده است.

این دوره از المپیاد توسط دبیرخانه جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان ‌با مشارکت انجمن سینمای جوانان ایران و بنیاد سینمایی فارابی ‌‏در ۲ بخش «ایده» و «فیلم» در تهران برگزار خواهد شد.

نهمین دوره المپیاد فیلمسازی هم‌اکنون در حال دریافت ایده‌ها و فیلم‌های نوجوانان از سراسر ایران است. علاقه مندان می‌توانند تا ۱۰ دی از طریق سایت www.festival.iycs.ir، آثار خود را به المپیاد فیلمسازی ارسال کنند.

نهمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان با هدف شناسایی، معرفی و پرورش استعدادهای خلاق، ایجاد بستری برای تجربه‌ورزی، تقویت مهارت‌های هنری نسل جوان، پرورش نسل نو فیلمساز و آماده‌سازی نوجوانان برای ورود به مسیر حرفه‌ای سینما، برگزار می‌شود و هر دوره میزبان علاقه‌مندان و فعالان این حوزه است.

اویس طوفانی دبیر نهمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران است و زهرا رجایی مدیریت اجرایی این المپیاد را برعهده دارد.