حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی با وزش باد نسبتاً شدید در برخی ساعات تا ظهر روز پنجشنبه سواحل شمالی و مرکزی استان نسبتاً متلاطم پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: همچنین در بعد از ظهر روزهای پنجشنبه و جمعه در نواحی جنوبی استان افزایش ناپایداری و رشد ابر و احتمال بارش پراکنده باران و رعد برق دور از انتظار نیست.

وی گفت: آسمان استان بوشهر نیمه ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

وی اضافه کرد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا شمال شرقی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت، در سواحل شمالی و مرکزی امروز ۱۲ تا ۴۰ کیلومتر در ساعت و فردا ۱۴ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: ارتفاع موج دریا در سواحل جنوبی ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتی‌متر و در سواحل شمالی امروز ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر و فردا ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر خواهد بود.