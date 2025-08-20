حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، با تقویت وزش بادهای جنوبی تا اوایل امشب، سواحل شمالی و مرکزی نسبتاً متلاطم پیش بینی می‌شود.

وی گفت: در پنج روز آینده در ارتفاعات شرقی و جنوبی استان در ساعاتی از بعد از ظهر تا اوایل شب ناپایداری‌های موقت جوی دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: از فردا (پنجشنبه) تا ابتدای هفته آینده وضعیت دریایی نسبتاً آرامی برای استان مورد انتظار است و غبار محلی، افزایش رطوبت و شرجی و مه رقیق صبحگاهی از پدیده‌های غالب در سطح استان در این مدت خواهد بود.

وی تصریح کرد: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی افزایش ابر و وزش باد، فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی، از بعدازظهر امروز تا امشب احتمال وقوع ناپایداری‌های موقت جوی در مناطق شرقی و جنوبی استان پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: جهت وزش باد غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت، امروز بعد از ظهر در سواحل شمالی و مرکزی ۱۲ تا ۴۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی یاد آور شد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر، امروز بعد از ظهر در سواحل شمالی و مرکزی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر و در فراساحل شمالی و مرکزی تا ۱۵۰ سانتی‌متر پیش بینی می‌شود.