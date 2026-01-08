وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر آرام است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی تا جمعه ظهر وضعیت نسبتاً آرامی بر استان حاکم است، از اواخر وقت جمعه و طی روز شنبه، با وزش بادهای نسبتاً شدید جنوبی، سواحل استان مواج و متلاطم پیش بینی می‌شود،

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر افزود: طی این مدت با افزایش پوشش ابر، وقوع بارش پراکنده باران گاهی همراه با رعدوبرق در بخش‌هایی از استان، بویژه مناطق شمال و مرکزی، دور از انتظار نیست.

وی گفت: آسمان استان بوشهر صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش ملایم باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: جهت وزش باد امروز غالباً شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت، از فردا متغیر با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

وی بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتی‌متر پیش بینی می‌شود.