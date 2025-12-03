  1. استانها
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۹

صابری:هوای آلودگی هوای آذربایجان غربی تا پایان هفته افزایش می یابد

ارومیه - رییس اداره پپیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی از فردا پنجشنبه شاهد افزایش غلظت آلاینده های جوی در شهرهای بزرگ و صنعتی استان خواهیم بود.

مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی فردا پنج شنبه آسمانی صاف تا قسمتی ابری را در سطح استان خواهیم داشت که با توجه به استقرار الگوی پرارتفاع در تراز میانی جو و نفوذ زبانه پرفشار سطح زمین، شرایط برای افزایش غلظت آلاینده‌های جوی بویژه در شهرهای بزرگ و صنعتی استان فراهم خواهد بود.

وی ادامه داد: در روزهای جمعه و شنبه هفته آینده نیز شرایط جوی همچنان پایدار خواهد بود اما سرعت وزش باد بویژه در جنوب و تا حدودی مرکز استان افزایش یافته و غلظت آلاینده‌ها کاهش می‌یابد.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی از ورود موج بارشی قوی از روز یکشنبه هفته آینده به استان خبر داد و گفت: از روز یکشنبه هفته آینده تا پایان هفته آینده با موج‌های بارشی قدرتمندی در سطح استان مواجه خواهیم بود که تا پایان هفته و به طور متناوب سبب بارش‌های خوبی همراه با وزش باد در اغلب نقاط استان خواهند شد.

وی خاظر نشان کرد: پیش بینی می‌شود ورود این سامانه بارشی آلودگی هوا را به طور کامل از بین می‌برد و از نظر دمایی هم برای روزهای آتی روند کاهشی نسبی دماها پیش بینی می‌شود.

    • یاسر IR ۱۴:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      0 0
      پاسخ
      خدا به خیر کنه
    • صلاحی IR ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      0 0
      پاسخ
      واگه بارون نیاد حتما تا آخر پاییز روند اینجوریه
    • رسولی IR ۱۴:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      0 0
      پاسخ
      انشالله بارون بیاد و هوا تمیز بشه

