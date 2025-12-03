https://mehrnews.com/x39LR7 ۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۸ کد خبر 6676794 استانها یزد استانها یزد ۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۸ نخستین بارش پاییزی یزد در طزرجان ثبت شد یزد_ همزمان با پیشبینی سامانه بارشی، طزرجان شهرستان تفت، شب گذشته شاهد نخستین بارش خفیف پاییزی بود. دریافت 3 MB کد خبر 6676794 کپی شد مطالب مرتبط قیصری در «سنگ اقبال» نهیب میزند/ تماشای آرام جهان در آثار این نویسنده بارش باران و برف در گلستان؛ سامانه ناپایدار امروز وارد استان شد فعال شدن سامانه بارشی در آسمان استان سمنان از امروز برچسبها یزد بارش برف برف
