نخستین بارش پاییزی یزد در طزرجان ثبت شد

یزد_ همزمان با پیش‌بینی سامانه بارشی، طزرجان شهرستان تفت، شب گذشته شاهد نخستین بارش خفیف پاییزی بود.

