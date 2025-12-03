بارش باران و برف در گلستان؛ سامانه ناپایدار امروز وارد استان شد

ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی اظهار کرد: امروز با ورود سامانه بارشی، استان تحت تأثیر بارش باران، گاهی رگبار و رعد و برق قرار می‌گیرد و در ارتفاعات، شاهد ریزش برف خواهیم بود. همچنین پدیده مه و وزش باد نسبتاً شدید موقتی نیز پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: این شرایط برای روز پنجشنبه ادامه دارد، اما با شدت کمتر و از روز جمعه جو استان به تدریج پایدار خواهد شد.

معقولی به شهروندان توصیه کرد در ساعات وقوع رعد و برق و وزش باد شدید احتیاط لازم را داشته و برای تردد در ارتفاعات و مناطق مستعد مه اقدامات ایمنی را رعایت کنند.