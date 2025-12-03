زینی وند: طرح جامع جدید شهر دهلران ابلاغ شد

کامبیز زینی وند در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: با اجرای این طرح جامع، دهلران وارد فاز جدیدی از توسعه شهری خواهد شد که پاسخ‌گوی نیازهای فعلی و آتی جمعیت ساکن در این منطقه خواهد بود.

وی ادامه داد: طرح جامع به عنوان طرح راهبردی مسیرهای توسعه آتی شهر و بررسی کاربری‌های اساسی شهر را شامل می‌شود و برای اجرایی شدن می‌بایست طرح تفصیلی منطبق بر آن تهیه شود.

معاون شهرسازی و معماری راه شهرسازی ایلام بیان داشت: علت اصلی تأخیر در ابلاغ طرح مذکور بررسی و تدوین طرح الحاقات اراضی سایت‌های نهضت ملی مسکن بوده است.

وی ضمن عذرخواهی از مردم دهلران به خاطر تاخیر در ابلاغ طرح جامعه گفت: با ابلاغ این طرح، بسیاری از مشکلات مربوط به حوزه ساخت‌وساز، طراحی شهری و بخش‌های بلاتکلیف دهلران تعیین‌تکلیف می‌شود و زمینه آغاز عملیات عمرانی در مناطق مختلف شهر فراهم خواهد شد.

زینی وند ضمن تقدیر از استاندار و معاون عمرانی استانداری و تلاش مدیرکل راه شهرسازی گفت: بدون شک ابلاغ و اجرای طرح جامع شهر دهلران که نقش اساسی در رونق ساخت و ساز، رونق اقتصادی و توسعه شهر در پی دارد