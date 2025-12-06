  1. استانها
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۲۵

رفیعی: واحدهای تکمیلی انبوه سازان در استان ایلام خریداری می‌شود

ایلام - مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام گفت: این اداره کل برای خرید واحدهای مسکونی ساخته شده بخش خصوصی از طریق تهاتر زمین آمادگی کامل را دارد.

جعفر رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: در راستای حمایت از زوج‌های جوان و توسعه مسکن استیجاری، این اداره کل آمادگی خرید یا تهاتر اراضی دولتی با واحدهای آماده سازندگان و سرمایه‌گذاران فعال بخش خصوصی در زمینه ساخت‌وساز مسکن را دارد.

وی اظهار داشت: انبوه سازان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی‌های لازم به معاونت مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی ایلام مراجعه کنند.

رفیعی ادامه داد: در این طرح، از محل اراضی، املاک و مستغلات و همچنین منابع وزارت راه و شهرسازی برای تأمین و عرضه مسکن استیجاری استفاده می‌شود و واحدهای مسکونی حاصل از آن به صورت اجاره‌ای به زوج‌های جوان فاقد مسکن برای مدت مشخص و با اجاره‌بهای پایین‌تر از نرخ بازار واگذار می‌شود.

وی افزود: در صورت تأمین واحدهای مسکونی، اداره کل راه و شهرسازی طبق قوانین و ضوابط واحدهای مسکونی را به صورت استیجاری در اختیار زوجهای جوان دارای شرایط قرار خواهد داد.

