آخرین مهلت دانشجویان الزهرا (س) برای ثبت نام کار دانشجویی

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت دانشجویی دانشگاه الزهرا (س) اعلام کرد: دانشجویان متقاضی همیار دانشجویی (کار دانشجویی) می‌رساند، در صورت دارا بودن شرایط ذیل، جهت تکمیل فرم ثبت نام در بازه زمانی یک آذر ۱۴۰۴ لغایت ۱۵ آذر ۱۴۰۴ به پایگاه https://portal.saorg.ir/ مراجعه کنند.

گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی برای دانشجویان دوره کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای حرفه‌ای (بند ۱ ماده ۳ شیوه نامه (

تبصره: برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکترای تخصصی) شرط گذراندن یک نیمسال لازم نیست.

اعلام نیاز واحدهای مختلف دانشگاه، با توجه به شرح وظایف محوله (بند ۲ ماده ۳ شیوه نامه).

تشخیص واحد درخواست کننده، مبنی بر کارایی دانشجو برای همیار ی با واحد مربوطه (بند ۲ ماده ۳ شیوه نامه).

داشتن صلاحیت‌های انضباطی (نداشتن سابقه محکومیت انضباطی در مقطع فعلی و مقاطع قبلی) و آموزشی (نداشتن دو نیم سال مشروطی متوالی یا غیر متوالی) در زمان ارائه درخواست. (بند ۴ ماده ۳ شیوه نامه).

حداقل میانگین نمرات درسی دانشجویان متقاضی همیار دانشجو در مقطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ۱۴ و مقاطع تحصیلات تکمیلی دکترا ی حرفه‌ای و تخصصی ۱۵ (بند ۵ ماده ۳ شیوه نامه).