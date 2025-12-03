بازدید معاون قضایی رئیس قوه قضاییه از اداره ثبت اسناد و املاک خاتم

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حکمتعلی مظفری، ظهر چهارشنبه به همراه فرماندار و دیگر مسئولان شهرستان خاتم از اداره ثبت اسناد و املاک این شهرستان بازدید کردند.
در این بازدید، روند ارائه خدمات، وضعیت پروندهها و فرآیندهای ثبتی مورد بررسی قرار گرفت و بر تسریع امور، بهبود خدماترسانی و دقت در اجرای وظایف قانونی تأکید شد.
در جریان این بازدید با حضور معاون قضائی رئیس قوه قضائیه کشور تعدادی از اسناد مالکیت بهصورت نمادین به متقاضیان واگذار شد.
در ادامه حجتالاسلام مظفری بر ضرورت تعیین تکلیف و دریافت اسناد املاک دولتی تأکید کرد و خواستار تسریع در روند صدور این اسناد شد تا از تضییع حقوق عمومی و دولتی جلوگیری شود.
