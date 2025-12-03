  1. استانها
  2. یزد
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۸

حقیرالسادات: حمایت از نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان یزد باید تقویت شود

یزد_ عضو شورای اسلامی شهر یزد با تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه اجتماعی نخبگان یزد و شرکت‌های دانش بنیان یزد گفت: قوانین دست‌وپاگیر انگیزه پژوهشگران را کاهش داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بی‌بی فاطمه حقیرالسادات، ظهر چهارشنبه در دیدار اقشار مختلف مردم استان یزد با حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه به نمایندگی از اساتید دانشگاه و نخبگان استان در این دیدار با اشاره به مشکلات موجود در نظام آموزشی و پژوهشی کشور، گفت: جایگاه اجتماعی نخبگان و پژوهشگران روز به روز ضعیف‌تر می‌شود و این امر به دلیل کمبود حمایت مالی، نبود خلبانان حقوقی مناسب و قوانین بیمه و مالیات است که پرداخت‌ها به پژوهش‌ها و تحقیقات دانشگاهی را محدود می‌کند.

وی تاکید کرد: قوانین دست و پاگیر و عدم برخورد مناسب با مسائل رفاهی و مالی دانشگاه‌ها، موجب کاهش انگیزه دانشجویان و اساتید و کند شدن روند اجرای طرح‌های پژوهشی دولتی شده است.

حقیرالسادات با اشاره به اهمیت حوزه هوش مصنوعی گفت: با وجود پیشرفت‌های چشمگیر در این حوزه، قوانین و آئین‌نامه‌های رسیدگی به مسائل مرتبط رشد نیافته و نیاز به اصلاح فوری دارد.

نماینده اساتید دانشگاه و نخبگان استان یزد همچنین به چالش‌های مالکیت فکری در استان اشاره کرد و افزود: اگر چه شورای مالکیت فکری با محوریت نخبگان در یزد شکل گرفته، اما برخی از دادگاه‌ها آئین‌نامه‌های نخبگی را اجرا نمی‌کنند و در زمینه طرح‌های صنعتی و اختلافات کارشناسی، کارشناسان پاسخگو وجود ندارند.

وی بیان کرد: شورای مالکیت فکری استان یزد با حمایت بنیاد ملی نخبگان فعال‌تر شود تا آموزش، حمایت از مخترعین و شناسایی طرح‌های صنعتی به صورت عملیاتی دنبال شود.

حقیرالسادات در ادامه بر لزوم جرم‌انگاری تخلفات ساخت و ساز غیرقانونی و حمایت قضائی از شهرداری‌ها برای تملک باغ‌های در معرض خطر تاکید کرد و گفت: اجرای قوانین مرتبط با مشاغل سخت و حمایت قضائی از افرادی که سال‌ها در این حوزه فعالیت می‌کنند، می‌تواند اثرگذاری چشمگیری داشته باشد.

عضو شورای اسلامی شهر یزد در پایان خاطرنشان کرد: با همکاری قوه قضائیه و اجرای قوانین حمایتی، جایگاه اجتماعی نخبگان و روند توسعه پژوهش‌های علمی در استان یزد ارتقا یابد.

