به گزارش خبرنگار مهر، بیبی فاطمه حقیرالسادات، ظهر چهارشنبه در دیدار اقشار مختلف مردم استان یزد با حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه به نمایندگی از اساتید دانشگاه و نخبگان استان در این دیدار با اشاره به مشکلات موجود در نظام آموزشی و پژوهشی کشور، گفت: جایگاه اجتماعی نخبگان و پژوهشگران روز به روز ضعیفتر میشود و این امر به دلیل کمبود حمایت مالی، نبود خلبانان حقوقی مناسب و قوانین بیمه و مالیات است که پرداختها به پژوهشها و تحقیقات دانشگاهی را محدود میکند.
وی تاکید کرد: قوانین دست و پاگیر و عدم برخورد مناسب با مسائل رفاهی و مالی دانشگاهها، موجب کاهش انگیزه دانشجویان و اساتید و کند شدن روند اجرای طرحهای پژوهشی دولتی شده است.
حقیرالسادات با اشاره به اهمیت حوزه هوش مصنوعی گفت: با وجود پیشرفتهای چشمگیر در این حوزه، قوانین و آئیننامههای رسیدگی به مسائل مرتبط رشد نیافته و نیاز به اصلاح فوری دارد.
نماینده اساتید دانشگاه و نخبگان استان یزد همچنین به چالشهای مالکیت فکری در استان اشاره کرد و افزود: اگر چه شورای مالکیت فکری با محوریت نخبگان در یزد شکل گرفته، اما برخی از دادگاهها آئیننامههای نخبگی را اجرا نمیکنند و در زمینه طرحهای صنعتی و اختلافات کارشناسی، کارشناسان پاسخگو وجود ندارند.
وی بیان کرد: شورای مالکیت فکری استان یزد با حمایت بنیاد ملی نخبگان فعالتر شود تا آموزش، حمایت از مخترعین و شناسایی طرحهای صنعتی به صورت عملیاتی دنبال شود.
حقیرالسادات در ادامه بر لزوم جرمانگاری تخلفات ساخت و ساز غیرقانونی و حمایت قضائی از شهرداریها برای تملک باغهای در معرض خطر تاکید کرد و گفت: اجرای قوانین مرتبط با مشاغل سخت و حمایت قضائی از افرادی که سالها در این حوزه فعالیت میکنند، میتواند اثرگذاری چشمگیری داشته باشد.
عضو شورای اسلامی شهر یزد در پایان خاطرنشان کرد: با همکاری قوه قضائیه و اجرای قوانین حمایتی، جایگاه اجتماعی نخبگان و روند توسعه پژوهشهای علمی در استان یزد ارتقا یابد.
