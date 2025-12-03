رونمایی و تحویل ۲۵ هزار سند مالکیت کاداستری شاخص استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه همزمان با سفر اعضای شورای عالی قضائی کشور به استان یزد، تحویل و رونمایی از ۲۵ هزار سند مالکیت کاداستری شاخص و مهم استان یزد با حسن بابایی، حضور معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه و در حاشیه سفر رئیس قوه قضائیه انجام شد.

مهمترین اسناد این مراسم، تحویل ۱۱ هزار سند طرح نهضت ملی مسکن، ۵ هزار سند اراضی و املاک روستایی، بیش از ۲۸۰۰ سند موقوفات، اسناد تمامی امامزادگان، مساجد و حسینیه‌ها و آخرین اسناد نیروهای مسلح است.

در این مراسم همچنین چند سند امامزاده، مسجد، حسینیه و اماکن تاریخی با حضور معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رونمایی و برای نصب در این اماکن ارسال شد.