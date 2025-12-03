بابایی: ۶۰۰ سند مالکیت قنوات در استان یزد صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی عصر چهارشنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال شهرستان تفت با اشاره به صدور ۶۰۰ برگ سند مالکیت قنوات در استان یزد گفت: این اقدام برای نخستین‌بار در کشور انجام می‌شود.

بابایی همچنین از تحویل بیش از ۴۰۰ سند موقوفات، ۵۰۰ سند روستایی، ۲۴۰۰ سند مالکیت اراضی زراعی، ۲۵ سند حریم رودخانه‌ها و ۵۰ سند مربوط به آموزش‌وپرورش همزمان با این سفر خبر داد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: برای تثبیت مالکیت و تسریع در صدور اسناد در منطقه به اقدام جهادی نیاز داریم و سازمان ثبت شرایط لازم را برای روستاییان تسهیل خواهد کرد.

وی با اشاره به اقدامات ارزشمند صورت‌گرفته در ثبت استان یزد، مأموریت بعدی این اداره‌کل را اتمام صدور اسناد مالکیت املاک و اراضی روستایی عنوان کرد و ابراز امیدواری نمود این فرآیند تا سفر بعدی به استان تکمیل شود.

در ادامه جلسه، جمعی از صنعتگران، تولیدکنندگان و نمایندگان جامعه کارگری به بیان دیدگاه‌ها و مشکلات خود پرداختند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پس از استماع سخنان مدیران اجرایی و قضائی شهرستان، ضمن تشریح سیاست‌های کلان قوه قضائیه، قول پیگیری و مساعدت برای حل مسائل مطرح‌شده را داد.

مراسم با رونمایی از سند مالکیت حسینیه امام (شاه‌ولی) تفت به پایان رسید؛ مکانی که پس از ۴۰۰ سال برای نخستین‌بار دارای سند رسمی شد.