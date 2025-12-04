به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین، هیروکازو کورئیدا، نویسنده ژاپنی، با اقتباس از مانگای پرفروش «نگاه به گذشته» تاتسوکی فوجیموتو، فیلمی در دست ساخت دارد.

این فیلم داستان ۲ دختر نوجوان را تصویر می‌کند که رویایشان این است که به عنوان هنرمندان خالق مانگا شناخته شوند. در حالی که فیلمبرداری این فیلم در شهر نیکاهو در شمال غربی ژاپن انجام شده، کورئیدا اکنون مراحل پس از تولید فیلم را انجام می‌دهد تا فیلم در اواخر سال ۲۰۲۶ اکران شود.

با اقتباس از این مانگا پیش از این یک فیلم انیمیشن توسط کیوتاکا اوشیاما ساخته شده بود که سال پیش بیش از ۱۲.۸ میلیون دلار در گیشه ژاپن فروش کرد و بسیار موفق ظاهر شد.

کورئیدا با فیلم‌هایی چون «هیولا»، «دلال»، «مثل پدر، مثل پسر» و «دزدان فروشگاه» فیلم برنده نخل طلا که نامزد اسکار نیز شد، از حاضران همیشگی جشنواره کن است.

وی با بیان این که مجذوب داستان تأثیرگذار «نگاه به گذشته» شده، گفت: در سفر برگشت از کیوتو به توکیو بودم که در کتابفروشی ایستگاه شیناگاوا، تصویر شخصیت روی جلد کتاب توجهم را جلب کرد. بدون فکر کردن، یک نسخه از آن را خریدم. این اولین برخورد من با «نگاه به گذشته» بود. آن شب، آن را تا انتها خواندم. اگرچه مانگا و فیلم ژانرهای متفاوتی هستند، اما به عنوان یک خالق، می‌توانستم احساس کنم که آقای فوجیموتو بدون خلق این اثر نمی‌تواند به جلو حرکت کند.

وقتی کورئیدا پیشنهادی از یک تهیه‌کننده برای اقتباس از «نگاه به گذشته» در قالب یک فیلم زنده دریافت کرد و این فرصت را یافت تا با نویسنده ملاقات کند، با حمایت فوجیموتو مواجه شد که گفت: اگر کورئیدا قرار است «نگاه به گذشته» را بسازد، من حرفی برای گفتن ندارم.

از مانگاهای فوجیموتو بیش از ۳۴ میلیون نسخه در سراسر جهان فروخته‌ شده و از آنها در قالب انیمیشن اقتباس هم شده است. کتاب «نگاه به گذشته» در سال ۲۰۲۱، نزدیک یک میلیون نسخه در ژاپن فروش کرد و در ۳۷ کشور جهان بیش از ۷۵۰۰۰۰ نسخه از آن فروخته شد.

کورئیدا یک فیلم سینمایی با عنوان «گوسفند در جعبه» در دست ساخت دارد که قرار است اوایل تابستان ۲۰۲۶ اکران شود.