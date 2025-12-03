به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین مافی، ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری دو سارق سابقه‌دار در مناطق باقرشهر و شمس‌آباد خبر داد و گفت: «این افراد به ۱۰ فقره سرقت کابل مخابراتی و چندین فقره کیف قاپی اعتراف کردند.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت ارتقا آگاهی عمومی و تشدید اقدامات پیشگیرانه تصریح کرد: مقابله با سرقت و ناهنجاری‌های اجتماعی نیازمند عزم همگانی است.

مافی با بیان اینکه بررسی پرونده‌های سرقت سریالی مخابراتی در باقرشهر در دستور کار پلیس قرار گرفت، اظهار داشت: مأموران کلانتری ۱۷۵ باقرشهر با اقدامات فنی و پلیسی موفق به شناسایی و دستگیری سارق در حین سرقت کابل شدند. در بازرسی از مخفیگاه وی مقادیر قابل توجهی کابل کشف شد.

فرمانده انتظامی ری همچنین از دستگیری سارق کیف قاپ در شمس‌آباد خبر داد و گفت: پس از وقوع چند فقره سرقت کیف قاپی در این منطقه، مأموران کلانتری ۱۷۸ با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، مخفیگاه متهم را شناسایی و در ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴ او را طی یک عملیات ضربتی دستگیر کردند، در بازرسی از مخفیگاه، یک موتور سرقتی، گوشی موبایل، پول نقد، دلار، سند منزل و یک قبضه چاقو کشف شد.

مافی در پایان افزود: هر دو متهم پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شده و راهی زندان شدند. از شهروندان تقاضا داریم در صورت مشاهده افراد مشکوک، مراتب را فوراً از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.