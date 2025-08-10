به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین مافی، فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت: با وقوع سرقت دینام کولر آبی در هفته‌های اخیر از یک منزل مسکونی در محدوده باقرشهر، و طرح شکایت مالباخته در کلانتری رسیدگی به موضوع سریعاً در دستور کار عوامل تجسس کلانتری ۱۷۵ قرار گرفت.

وی افزود: مأموران تجسس کلانتری شهرری با حضور در محل سرقت دریافتند که سارق با بالا رفتن از دیوار وارد منازل می‌شود و اقدام به سرقت دینام و پمپ‌های آب کولرهای آبی می‌کند.

سرهنگ مافی در ادامه ابراز داشت: مأموران کلانتری باقرشهر با اقدامات پلیسی و فنی، سارق را که فردی حدوداً ۳۲ ساله بود را شناسایی کردند که در ادامه نیز مشخص شد از افراد سابقه‌دار است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: تیم عملیات کلانتری با اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات گسترده در بیست و نهم شهریور ماه سال جاری مخفیگاه متهم را در محدوده باقرشهر شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ری عنوان کرد: تیم عملیات پس از دریافت این اطلاعات مهم با هماهنگی‌های لازم با مرجع قضائی روز گذشته راهی مخفیگاه متهم شدند و آن را در یک عملیات منسجم و غافلگیرانه دستگیر کردند.

این مقام انتظامی اظهار داشت: متهم پس از انتقال به کلانتری به جرم خود اعتراف و تاکنون چهار مالباخته شناسایی و به کلانتری دعوت شده اند، متهم نیز پس از تکمیل پرونده به دادسرا اعزام و سپس با قرار مناسب روانه زندان شد.