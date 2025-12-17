  1. استانها
اعتراف سارقان حرفه‌ای به بیش از ۲۵ فقره سرقت در ری

ری- فرمانده انتظامی ری از دستگیری یک سارق و مالخر حرفه‌ای اموال مسروقه و همچنین یک سارق موبایل‌قاپ سابقه‌دار در عملیات‌های جداگانه پلیس این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین مافی، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری یک سارق و مالخر حرفه‌ای اموال مسروقه و همچنین یک سارق موبایل‌قاپ سابقه‌دار در عملیات‌های جداگانه پلیس این شهرستان خبر داد.

مافی در ادامه اظهار داشت: در پی ادامه تحقیقات پلیس درباره فعالیت سارقان و مالخران حرفه‌ای در سطح ری و شهرستان‌های همجوار، شناسایی و دستگیری متهمان در دستور کار مأموران انتظامی و پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: در نخستین عملیات، تیم عملیات کلانتری ۱۳۱ شهرری با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی دوربین‌های مسیرهای مواصلاتی، مخفیگاه یک سارق و مالخر حرفه‌ای را در ۲۵ آذرماه شناسایی و پس از هماهنگی با مراجع قضائی، طی عملیاتی ضربتی وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی ری تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه این متهم، ۸ دستگاه پنل ضبط، ۳ دستگاه دریل، یک دستگاه هیلتی، ۵ دستگاه ضبط خودرو، یک دستگاه پمپ باد خودرو و ۳ دستگاه جک خودرو مسروقه کشف و به همراه متهم به کلانتری منتقل شد. متهم ۳۰ ساله سابقه‌دار در تحقیقات اولیه به بیش از ۱۰ فقره خرید اموال مسروقه اعتراف کرد و برای ادامه تحقیقات به پلیس آگاهی تحویل داده شد.

مافی ادامه داد: در عملیات دیگری، در پی افزایش سرقت‌های موبایل‌قاپی در هفته‌های اخیر در محدوده شهرری، مأموران پلیس آگاهی با انجام رصدهای اطلاعاتی، مخفیگاه یک سارق موبایل‌قاپ حرفه‌ای را شناسایی و در ۲۵ آذرماه طی عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

وی بیان داشت: در بازرسی از مخفیگاه این متهم، ۱۰ دستگاه تلفن همراه هوشمند مسروقه کشف شد. متهم ۲۵ ساله سابقه‌دار در تحقیقات پلیس به ۱۵ فقره موبایل‌قاپی در محدوده شهرری اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به دادسرای شهرری معرفی شد.

فرمانده انتظامی ری در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با سارقان و مالخران گفت: پلیس شهرستان ری با عزم جدی و برابر قانون، با پدیده سرقت و مالخری برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد امنیت و آرامش شهروندان خدشه‌دار شود.

