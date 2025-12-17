به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین مافی، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری یک سارق و مالخر حرفه‌ای اموال مسروقه و همچنین یک سارق موبایل‌قاپ سابقه‌دار در عملیات‌های جداگانه پلیس این شهرستان خبر داد.

مافی در ادامه اظهار داشت: در پی ادامه تحقیقات پلیس درباره فعالیت سارقان و مالخران حرفه‌ای در سطح ری و شهرستان‌های همجوار، شناسایی و دستگیری متهمان در دستور کار مأموران انتظامی و پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: در نخستین عملیات، تیم عملیات کلانتری ۱۳۱ شهرری با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی دوربین‌های مسیرهای مواصلاتی، مخفیگاه یک سارق و مالخر حرفه‌ای را در ۲۵ آذرماه شناسایی و پس از هماهنگی با مراجع قضائی، طی عملیاتی ضربتی وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی ری تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه این متهم، ۸ دستگاه پنل ضبط، ۳ دستگاه دریل، یک دستگاه هیلتی، ۵ دستگاه ضبط خودرو، یک دستگاه پمپ باد خودرو و ۳ دستگاه جک خودرو مسروقه کشف و به همراه متهم به کلانتری منتقل شد. متهم ۳۰ ساله سابقه‌دار در تحقیقات اولیه به بیش از ۱۰ فقره خرید اموال مسروقه اعتراف کرد و برای ادامه تحقیقات به پلیس آگاهی تحویل داده شد.

مافی ادامه داد: در عملیات دیگری، در پی افزایش سرقت‌های موبایل‌قاپی در هفته‌های اخیر در محدوده شهرری، مأموران پلیس آگاهی با انجام رصدهای اطلاعاتی، مخفیگاه یک سارق موبایل‌قاپ حرفه‌ای را شناسایی و در ۲۵ آذرماه طی عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

وی بیان داشت: در بازرسی از مخفیگاه این متهم، ۱۰ دستگاه تلفن همراه هوشمند مسروقه کشف شد. متهم ۲۵ ساله سابقه‌دار در تحقیقات پلیس به ۱۵ فقره موبایل‌قاپی در محدوده شهرری اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به دادسرای شهرری معرفی شد.

فرمانده انتظامی ری در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با سارقان و مالخران گفت: پلیس شهرستان ری با عزم جدی و برابر قانون، با پدیده سرقت و مالخری برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد امنیت و آرامش شهروندان خدشه‌دار شود.