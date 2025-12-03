به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صادق شکری در این زمینه افزود: در پی وقوع سرقت‌های سریالی در سطح ارومیه که موجب نارضایتی شهروندان شده بود، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با بهره‌گیری از اقدامات فنی، موفق به شناسایی یک متهم شده و وی را به همراه یک دستگاه خودروی مسروقه دستگیر کردند.

سرهنگ شکری گفت: متهم به همکاری با سه نفر همدست حرفه‌ای دیگر اعتراف کرد که طی عملیات‌های ضربتی، تمامی اعضای این باند دستگیر و دو دستگاه خودروی سرقتی دیگر نیز در مخفیگاه آنان کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان غربی گفت: متهمان در بازجویی‌های پلیس به ارتکاب ۱۲ فقره سرقت خودرو و محتویات آن اعتراف کردند.

وی با بیان اینکه خودروهای مکشوفه به مالباختگان مسترد و متهمان پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند، افزود: شهروندان در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت غیرقانونی، مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.