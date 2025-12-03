  1. استانها
سرهنگ روشن قلب: بیش از ۲۰۰ تن ماسه دریایی فاقد مجوز در رشت کشف شد

رشت- فرمانده انتظامی رشت از کشف بیش از ۲۰۰ تن ماسه دریایی فاقد مجوز برداشت شده از بستر دریا داخل محوطه یک زمین بایر در بخش خشکبیجار این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عیسی روشن قلب با تاکید بر اینکه برداشت بی‌رویه شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها و دریاها مشکلات زیست محیطی و تخریب بستر آنها را به دنبال دارد، اظهار کرد: محیط زیست متعلق به همه مردم و نسل آینده بوده و لازم است که ما در نگهداری و حفظ آن اهتمام بیشتری داشته باشیم.

وی در ادامه به دریافت خبر دپوی مقدار قابل توجهی ماسه دریایی داخل محوطه یک زمین بایر در بخش خشکبیجار و بررسی موضوع توسط پلیس اشاره کرد و گفت: مأموران انتظامی کلانتری مربوطه با انجام تحقیقات نامحسوس و اطمینان از صحت موضوع به آدرس محل مورد نظر اعزام و از کشف بیش از ۲۰۰ تن ماسه دریایی که به صورت غیرقانونی برداشت و دپو شده بود را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت تصریح کرد: در این راستا یک دستگاه کامیون توقیف شد و متهمان ۳۴ و ۳۷ ساله با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

این مقام انتظامی در پایان با بیان اینکه برداشت بی‌رویه شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها که باعث تخریب محیط زیست و بروز مشکلات می‌شود، اشاره کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشابه، بلافاصله مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

