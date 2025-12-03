سرهنگ روشن قلب: بیش از ۲۰۰ تن ماسه دریایی فاقد مجوز در رشت کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عیسی روشن قلب با تاکید بر اینکه برداشت بی‌رویه شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها و دریاها مشکلات زیست محیطی و تخریب بستر آنها را به دنبال دارد، اظهار کرد: محیط زیست متعلق به همه مردم و نسل آینده بوده و لازم است که ما در نگهداری و حفظ آن اهتمام بیشتری داشته باشیم.

وی در ادامه به دریافت خبر دپوی مقدار قابل توجهی ماسه دریایی داخل محوطه یک زمین بایر در بخش خشکبیجار و بررسی موضوع توسط پلیس اشاره کرد و گفت: مأموران انتظامی کلانتری مربوطه با انجام تحقیقات نامحسوس و اطمینان از صحت موضوع به آدرس محل مورد نظر اعزام و از کشف بیش از ۲۰۰ تن ماسه دریایی که به صورت غیرقانونی برداشت و دپو شده بود را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت تصریح کرد: در این راستا یک دستگاه کامیون توقیف شد و متهمان ۳۴ و ۳۷ ساله با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

این مقام انتظامی در پایان با بیان اینکه برداشت بی‌رویه شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها که باعث تخریب محیط زیست و بروز مشکلات می‌شود، اشاره کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشابه، بلافاصله مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.