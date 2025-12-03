سرهنگ علی‌اصغر زارع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در چند سال اخیر سهم موتورسیکلت‌سواران از تلفات رانندگی استان معمولاً از ۵۰ درصد بیشتر نمی‌شد و در برخی دوره‌ها حتی به حدود ۴۳ درصد نیز کاهش می‌یافت.

وی افزود: گاهی با تشدید برخوردها این سهم پایین‌تر می‌آمد و گاهی هم بسته به شرایط کاری به سمت ۵۰ درصد حرکت می‌کرد، اما متأسفانه در سه‌ماهه اخیر یعنی مرداد، شهریور و مهر سهم موتورسواران که همواره زیر ۵۰ درصد بود، به ۷۶ درصد رسید.

زارع با بیان اینکه این افزایش، تمرکز پلیس را به‌صورت ویژه به سمت موتورسیکلت‌سواران برده است، ادامه داد: در جلسه شورای راهبری با حضور استاندار و مسئولان کلان استان، برنامه‌ای جامع برای کنترل وضعیت تدوین شد. این برنامه پس از چکش‌کاری و بررسی، به شورای راهبری استان ارائه و مصوب شد و در آن سهم و وظیفه هر دستگاه به‌طور دقیق مشخص شده است.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان توضیح داد: برنامه مصوب سه محور اصلی دارد؛ نخست بخش ارتقای ایمنی، دوم بخش عملیاتی شامل اعمال مقررات و رسیدگی قضائی و سوم بخش مهندسی ترافیک که به رفع نواقص راه مرتبط با موتورسواران می‌پردازد. همچنین حوزه اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی نیز به‌طور کامل در این برنامه دیده شده است.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها گفت: امیدواریم همه مسئولان و ادارات مرتبط وظایفشان را انجام دهند. اگر کسی قصوری داشته باشد، قطعاً آن را به استانداری منعکس می‌کنیم و در صورت لزوم هماهنگی‌های قضائی نیز انجام خواهد شد.

زارع تصریح کرد: انتظار داریم هم مسئولان استان و هم مردم و شهروندان به پلیس کمک کنند تا بتوانیم نظم و ایمنی موتورسیکلت‌سواری را در سطح استان اصفهان ارتقا دهیم. اگر این برنامه به‌درستی اجرا شود، می‌توان در تمام شهرهای استان شرایط ایمن‌تری برای موتورسواران فراهم کرد.