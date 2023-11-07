۱۱۲ موتورسوار در تصادفات ۶ ماه نخست اصفهان جان باختند

سرهنگ اصغر زارع در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در بررسی‌ها و تجزیه و تحلیل‌های کارشناسی که بر روی حوادث فوتی استان اصفهان طی نیمه نخست امسال انجام شد، سهم تقصیر موتورسیکلت سواران جان باخته در سوانح رانندگی ۵۲ درصد بوده است.

وی افزود: در تصادفات فوتی ۶ ماهه اول سال جاری ۱۱۲ راکب موتورسیکلت و معادل ۵۲ درصد تصادفات سهم تقصیر داشتند و۱۰۲ نفر سایر کاربران ترافیک به میزان ۴۸ درصد سهم تقصیر در تصادفات منجر به فوت داشته و مقصر شناخته شدند.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان، عبور از چراغ قرمز، حرکت خلاف جهت، لایی کشی و انجام حرکت‌های نمایشی، عبور از محل عابران پیاده، عدم توجه به جلو، صحبت کردن با تلفن همراه حین تردد با موتورسیکلت و عدم رعایت حق تقدم را بیشترین تخلفات صورت گرفته توسط موتور سوران عنوان کرد و گفت: از موتورسواران انتظار داریم به قوانین و مقررات رانندگی احترام گذاشته و با انجام صحیح رانندگی از وقوع حوادث ناگوار برای خود و سایر کاربران ترافیک جلوگیری کنند.