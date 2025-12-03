  1. استانها
  2. لرستان
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۸

اجرای برنامه‌های هفته مادر و روز زن در لرستان با رویکرد محله‌محور

خرم‌آباد - سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان، تأکید کرد: برنامه‌های هفته مادر و روز زن در این استان با رویکرد محله‌محور اجرا می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمدرضا غلامی ظهر امروز چهارشنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های گرامیداشت مقام زن و روز مادر که در استانداری لرستان برگزار شد، اظهار داشت: برکت وجودی حضرت فاطمه زهرا (س) برای تمام بشریت است و جهان تشیع باید به وجود چنین گوهر تابناکی به خود افتخار کند.

وی افزود: زنان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه ویژه‌ای هستند و رویکردی که امروز در ایران اسلامی وجود دارد توانسته هویت زن و دختر ایرانی را به‌خوبی به جهان نشان دهد.

سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان در ادامه، گفت: ویژه‌برنامه‌های گرامیداشت هفته مادر و روز زن به مدت یک هفته و با رویکرد محله‌محور در سطح استان برگزار خواهد شد و در برنامه‌های امسال تجلیل از زنان عشایر، مادران شهدا، مادران چند فرزند و بانوان شاغل محجبه به‌صورت جدی موردنظر خواهد بود.

حجت‌الاسلام غلامی، عنوان کرد: شعار محوری هفته مقام زن و روز مادر «بانوی ایرانی، مظهر نجابت، الگوی مقاومت» است و برنامه‌های متنوعی در سطح استان با محوریت و نقش‌آفرینی بانوان برای این هفته برنامه‌ریزی‌شده است.

