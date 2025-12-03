به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدبصیر موسوی عصر چهارشنبه در جلسه ستاد هفته بزرگداشت مقام زن و سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و همچنین سالروز میلاد بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به برنامهریزی برای بزرگداشت هفته مادر و زن در استان با نقشآفرینی و مشارکت گسترده بانوان، اظهار کرد: این برنامهها بر طبق ابلاغ کشوری با همکاری و همافزایی چندین نهاد با شعار «بانوی ایرانی مظهر نجابت الگوی مقاومت» در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه جشن محوری روز زن و مادر در مرکز استان برگزار میشود، ادامه داد: این برنامه به همت معاونت امور زنان و خانواده استانداری احتمالاً در روز چهارشنبه برگزار خواهد شد و تمهیدات و جزئیات آن متعاقباً اطلاعرسانی و میشود.
موسوی تصریح کرد: تبیین جایگاه زن توسط ائمه جمعه و جماعات، تجلیل از زنان و دختران موفق در رشتههای مختلف، معرفی بانوان شهید، عطر افشانی قبور مادران شهدا، برگزاری مسابقات و جشنوارههای فرهنگی در مدارس و دانشگاهها، برگزاری نمایشگاهها، برگزاری نشستهای تبیینی دانشگاهی با موضوع حقوق زن در اسلام، برگزاری نمایشگاههای لباس ایرانی و اسلامی از جمله برنامههای فرهنگی این هفته است.
اجرای طرح روشنای مهر در چهارمحال و بختیاری
در ادامه، رخساره سامانی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به برنامهریزی برای برپایی جشنهای سالروز ولادت حضرت زهرا (س) و هفته بزرگداشت مقام مادر و زن در استان چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: این برنامهها در محورهای متنوع در دستگاههای اجرایی و فضای عمومی برگزار خواهد شد.
سامانی از برگزاری نمایشگاه توانمندیهای بانوان فنی و حرفهای در این هفته خبر داد و گفت: برگزاری نشستهای تبیینی و نیز اردوها بازدیدها ویژه بانوان شاغل ادارات پیشبینی شده است.
وی اجرای طرح «روشنای مهر» با موضوع ویژهبرنامههای بزرگداشت هفته مادر و زن را یادآور شد و افزود: وظیفه همه ما این است که برنامههای این هفته به صورت بنیادین برگزار و با مشارکت ویژه زنان و بانوان طراحی و برگزار شود.
