خبر طلایی بانک مرکزی؛ مرحله جدید حراج و پیش فروش سکه‌ اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی قمریوفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد با تمهیدات بانک مرکزی در راستای رفع نیاز متقاضیان، برنامه حراج انواع قطعات سکه بانک مرکزی، دوشنبه هفته آینده ۱۷ آذر ماه در مرکز مبادله انجام میشود.
قمریوفا تاکید کرد بانک مرکزی همچنین در نظر دارد طرح پیشفروش قطعات مختلف سکه طلا برای تحویل اسفند ماه ۱۴۰۴ را نیز هفته پایانی آذر ماه در مرکزی مبادله برگزار کند.
وی در پایان گفت: جزئیات بیشتر فرآیند هر ۲ برنامه حراج و پیشفروش سکه طلای بانک مرکزی بزودی از طریق مرکز مبادله اعلام میشود.
