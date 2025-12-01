جزئیات حراج سکه طلای بانک مرکزی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتاد و نهمین حراج سکه طلای بانک مرکزی روز چهارشنبه ۱۲ آذر ماه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران برگزار می‌شود. بازه واریز وجه برای شرکت در این حراج، ساعت ۸ تا ۲۳ روز سه‌شنبه ۱۱ آذر ماه است.

در این مرحله از حراج، انواع سکه‌های بانک مرکزی ضرب ۱۴۰۴ عرضه خواهد شد و متقاضیان می‌توانند از طریق سامانه معاملات سکه به نشانی market.ice.ir ثبت سفارش انجام دهند.



بر این اساس حداکثر حجم خرید برای هر متقاضی ۵ قطعه سکه و سقف مجاز خرید برای هر کد ملی در دوره ۳۶۵ روزه منتهی به روز حراج، ۲۰ قطعه سکه تعیین شده است. تمام اشخاص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال می‌توانند در این حراج شرکت کنند.



با توجه به شیوه برگزاری حراج، متقاضیان قیمت پیشنهادی خود را ثبت می‌کنند.



در سال جاری، ۸۹۲ هزار انواع قطعه سکه در جلسات حراج و پیش فروش سکه طلا به متقاضیان تخصیص داده شده است.



تا پایان آذرماه نیز ۴۶۰ هزار قطعه انواع سکه پیش فروش شده وارد بازار خواهد شد.