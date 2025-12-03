به گزارش خبرنگار مهر، داریوش حسن‌نژاد امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: ایستگاه پمپاژ «اسماعیل‌آباد» دلفان با پیشرفت فیزیکی ۹۶ درصد، از جمله طرح‌های زیرساختی است که نقش حیاتی در تأمین آب پایدار بخش کشاورزی منطقه دارد.

وی تأکید کرد: با تکمیل و راه‌اندازی این ایستگاه پمپاژ، ۶۰۰ هکتار از اراضی حاصلخیز کشاورزی دلفان تحت پوشش شبکه آبیاری مطمئن و نوین قرار می‌گیرند. این اقدام منجر به بهبود بهره‌وری و افزایش تولید محصولات کشاورزی منطقه می‌شود و به معیشت کشاورزان کمک شایانی خواهد کرد و گامی بلند در راستای توسعه اقتصادی و خودکفایی محسوب می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان، افزود: تاکنون ۴۱.۲ میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه جذب و هزینه شده است و برای تکمیل صددرصدی پروژه و رفع آخرین ملاحظات فنی، ۲۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر موردنیاز است که پیگیری‌ها برای تأمین این مبلغ و افتتاح هرچه سریع‌تر پروژه در دست اقدام است.

حسن‌نژاد، تصریح کرد: این پیشرفت قابل‌توجه، نشان‌دهنده توجه به پروژه‌های عمرانی و آبخیزداری در استان لرستان و به‌ویژه شهرستان دلفان است و نویدبخش آینده‌ای بهتر برای کشاورزان و رونق اقتصادی در این منطقه است.