۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۶

باند ۴ نفره ۶۰ میلیارد از یک منزل در خمینی شهر سرقت کردند

اصفهان-فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر از دستگیری اعضای باند ۴ نفره ای که اقدام به سرقت ۶۰ میلیارد ریالی اموال از یک منزل کرده بودند خبر داد.

سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان به پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر مبنی بر سرقت طلاجات، ارز و لوازم دیگر به ارزش تقریبی ۶۰ میلیارد ریال از منزلش، پیگیری موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پس از بررسی دقیق و تخصصی محل وقوع سرقت و انجام تحقیقات ویژه و هوشمندانه در نهایت دوست مالباخته را به عنوان متهم اصلی شناسایی و مشخص شد وی با اجیر کردن ۳ نفر دیگر نقشه این سرقت را عملیاتی کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر گفت: با پی جویی و رصد کارآگاهان، سرانجام در کمتر از ۲ هفته متهم اصلی پرونده به همراه ۳ همدستش در مخفیگاه‌های خود دستگیر و به جرم خود اعتراف کردند.
سرهنگ سبحانی با بیان اینکه بخشی از اموال مسروقه در مخفیگاه متهمان کشف و به مالباخته مسترد شد تصریح کرد: با اعتراف صریح متهمان، پرونده تشکیل و هر ۴ نفر برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.

