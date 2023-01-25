سارقان ۲۱۰ کیلوگرم زعفران از یک کارگاه در مشهد دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جواد شفیع زاده اظهار کرد: در پی وقوع سرقت ۲۱۰ کیلوگرم زعفران نگین از کارگاهی در یکی از مناطق شهر مشهد، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی اضافه کرد: کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان یک متهم تبعه خارجی را در این زمینه شناسایی و وی را با هماهنگی مقام قضائی دستگیر کردند.

وی گفت: متهم ضمن اعتراف به بزه انتسابی، ۲ همدست دیگرش را که آنها نیز تبعه خارجی بودند معرفی و مأموران انتظامی در ادامه با دستگیری ۲ متهم دیگر این پرونده در بازرسی از مخفیگاه متهمان همه ۲۱۰ کیلوگرم زعفران سرقت شده را کشف کردند.

شفیع زاده گفت: همه زعفران‌های مکشوفه تحویل مالباخته شد و متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.