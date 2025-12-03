ایجاد ٩٣ دهکده امید وزندگی برای درمان معتادان متجاهر در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ذوالفقاری، در مراسم بهره‌برداری از بخش‌های مختلف دهکده امید و زندگی کرمان گفت: این دهکده‌ها ایجاد شده است تا معتادان متجاهر برای اینکه دوباره به شرایط قبل بازگشت نداشته باشند، مباحث اشتغال و اسکان عادی آنها را تا شرایط باثبات داشته باشیم.

وی ادامه داد: برای بهره‌برداری این مرکز حمایت لازم را داریم و در حوزه درمان‌های داوطلبانه نیز کارهایی در حال انجام است.

ذوالفقاری، افزود: ۹۳ مرکز کوچک و بزرگ در کل کشور وجود دارد، اما تعدادی از شهرها اصلاً چنین مراکزی ندارند.

وی گفت: در نظر داریم، مراکز تحت مدیریت شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان‌ها و مسئولیت اجرایی شهرداری‌های کشور باشد تا دهکده‌ها و مراکز جهت پوشش کامل اجرا شوند.

هزینه ٣٧ میلیاردی دهکده امید و زندگی کرمان

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان نیز از حمایت‌های استانداری، سپاه و نیروی انتظامی در اجرای این طرح بزرگ اجتماعی قدردانی کرد و گفت: سه قرارگاه برای تسریع در احداث و بهره‌برداری کامل این مجموعه در استان شکل گرفته است.

کوروش احمد یوسفی، افزود: ۱۲ خوابگاه ۳۶۰ مترمربعی علاوه بر بخش‌های درمانی، آموزشی، ورزشی و تفریحی دهکده امید و زندگی دیده شده است.

وی، افزود: تاکنون ۳۷ میلیارد تومان در این مجموعه هزینه شده است و تلاش برای اتمام مجموعه تا پایان سال جاری است.

گفتنی است، دهکده امید و زندگی به عنوان یکی از طرح‌های اجتماعی شاخص استان کرمان و با هدف درمان، توانمندسازی جامعه بهبودیافتگان، بازآفرینی کرامت انسانی و ایجاد زیرساخت‌های پایدار برای بازگشت مؤثر افراد آسیب‌دیده به چرخه زندگی اجتماعی طراحی شده است.