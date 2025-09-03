  1. استانها
  2. کرمان
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۱۹

کشف یک تن مواد مخدر در استان کرمان

کشف یک تن مواد مخدر در استان کرمان

کرمان- فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف قریب به یک تن مواد مخدر در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جلیل موقوفه ئی، گفت: ماموران انتظامی بخش راین با انجام رصدهای اطلاعاتی، از جابه جایی یک محموله مواد مخدر از شرق به مرکز کشور مطلع و با پایش محورهای احتمالی عبور این محموله، موفق شدند از یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵، مقدار ۶۱۱ کیلو تریاک و ۱۸۹ کیلو حشیش کشف کنند.

وی افزود: در عملیاتی دیگر، پلیس مبارزه با موادمخدر رفسنجان، یک محموله ۱۵۴ کیلویی تریاک که در یک دستگاه تریلر بارگیری و از جنوب شرق کشور در حال انتقال به استان‌های مرکزی بود را در محور کرمان-رفسنجان کشف و ضمن توقیف تریلر، یک متهم نیز دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان کرمان ادامه داد: در مجموع دو عملیات، قریب به یک تن انواع موادمخدر کشف، دو دستگاه خودرو توقیف و یک نفر متهم دستگیر شد.

کد خبر 6578854

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها