موقوفه ئی: عامل قاچاق موادمخدر و شرارت در جنوب کرمان دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جلیل موقوفه ئی، پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ماموران پلیس شهرستان رودبارجنوب با انجام اقدامات اطلاعاتی از حضور یک شرور تحت تعقیب در حوزه شهرستان ایرانشهر مطلع و تیمی برای دستگیری این فرد عازم شهرستان ایرانشهر شد.

وی افزود: در این عملیات متهم مورد نظر در مخفیگاهش دستگیر و مشخص شد وی سرکرده اصلی یک باند قاچاق مواد مخدر بوده و سوابق متعددی همچون درگیری مسلحانه با ماموران یگان تکاوری منجر به مجروحیت همرزمان، حمل مسلحانه قریب ۶۰۰ کیلو تریاک، هروئین و سایر موادمخدر و چندین مورد تیراندازی منجر جرح و خسارت را در پرونده دارد.

فرمانده انتظامی استان کرمان تصریح کرد: دستگیری این شرور ابراز خشنودی و رضایت اهالی شهرستان‌های حوزه جنوب و شرق استان کرمان را به همراه داشت و در ادامه سایر افراد مرتبط و وابسته به این فرد نیز با واکاوی‌های اطلاعاتی شناسایی و دستگیر خواهند شد.