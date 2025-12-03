عاملان تیراندازی در جشن عروسی دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تیراندازی در جشن عروسی در یکی از محلههای شهرستان دورود، مأموران بلافاصله برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
وی افزود: پس از حضور مأموران در محل و تحقیقات میدانی مشخص شد که دو نفر در جشن عروسی اقدام به تیراندازی کرده و موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی شدهاند، بلافاصله با تلاش مأموران متهمان شناسایی و در عملیاتی ضربتی دستگیر و یک قبضه سلاح جنگی از آنان کشف شد.
فرمانده انتظامی لرستان، تصریح کرد: تیراندازی در مراسمهای جشن و عروسی از رسمهای غلطی است که بیشتر اوقات باعث وقوع حوادث تلخ و ناگوار میشود و به همین جهت پلیس قاطعانه با خریدوفروش و نگهداری سلاحهای غیرمجاز و تیراندازیهای نامتعارف برخورد خواهد کرد و شهروندان محترم در صورت اطلاع ازاینگونه موارد مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
