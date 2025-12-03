۵۱ کیلو مواد مخدر صنعتی هرویین و شیشه در هرمزگان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح این خبر بیان داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در راستای مقابله با قاچاق مواد مخدر و مبارزه بی امان با قاچاقچیان و سودا گران مرگ با انجام کار اطلاعاتی و بهره گیری از شیوه‌های پلیسی از دپو یک محموله مواد مخدر در یکی از محلات حاشیه‌ای بندرعباس مطلع و پیگیری موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از تعقیب و مراقبت‌های لازم با انجام کار اطلاعاتی مکان دقیق دپو مواد شناسایی و با تشکیل تیمی به محل اعزام و در بازرسی از منزل متهم ۴۱ کیلو مواد مخدر هروئین و ۱۰ کیلو و ۸۰۰ گرم مواد مخدر صنعتی شیشه کشف و ضبط کردند.

این مقام ارشد انتظامی استان اظهار داشت: با توجه به عدم حضور متهم در منزل، یک دستگاه خودرو سواری دنا پلاس متعلق به متهم توقیف و به همراه مواد مخدر مکشوفه به یگان انتقال و تلاش مأموران برای دستگیری این قاچاقچی ادامه دارد.