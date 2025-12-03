  1. استانها
  هرمزگان
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۲۲

۲۴ هزار لیتر سوخت قاچاق از یک کامیون در شهرستان رودان کشف شد

رودان-فرمانده انتظامی رودان گفت: با تلاش ماموران انتظامی شهرستان در بازرسی از یک دستگاه کامیون ۲۴ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی آقا یوسف وند در تشریح جزئیات این خبر بیان داشت: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی شهید مریدی این شهرستان در اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی روز گذشته حین کنترل و پایش خودروهای عبوری محور رودان به بندرعباس به یک دستگاه کامیون تانکر دار مشکوک و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی کامیون مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن مقدار ۲۴ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف و در این رابطه یک متهم راننده خودرو را دستگیر کردند.

سرهنگ آقا علی یوسف وند ضمن تاکید بر مقابله و برخورد قاطعانه مأموران انتظامی با قاچاق سرمایه‌های ملی، ارزش مالی سوخت قاچاق کشف شده از این کامیون را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۵ میلیارد ریال عنوان نموده و اظهار داشت: متهم با تشکیل پرونده به دستگاه قضائی معرفی و خودرو به پارکینگ انتقال گردید.

