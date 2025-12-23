  1. استانها
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۲۴

کشف ۲۵ هزار لیتر هیدروکربن قاچاق در شهرستان رودان

رودان- فرمانده انتظامی شهرستان رودان از کشف ۲۵ هزار لیتر هیدروکربن قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ آقاعلی یوسف وند اظهار داشت: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی شهید مریدی این شهرستان روز گذشته حین کنترل و پایش خودروهای عبوری محور رودان به بندرعباس به یکدستگاه کامیون تریلی مشکوک شده و در دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن ۲۵ هزار لیتر هیدروکربن قاچاق کشف کردند.

این مسئول انتظامی استان با اشاره به دستگیری یک متهم در این رابطه، ارزش مالی این محموله نفتی قاچاق کشف شده از این کامیون را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۱ میلیارد ریال عنوان کرد.

