۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۵۵

خودرو حامل ۴ تن موز قاچاق در توقیف پلیس رودان

رودان-فرمانده انتظامی شهرستان رودان از شناسایی و توقیف یک دستگاه خودرو حامل کالای قاچاق در شهرستان رودان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ آقاعلی یوسف وند در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی شهید مریدی شهرستان رودان در ادامه طرح مبارزه با قاچاق کالا، روز گذشته حین کنترل خودروهای عبوری محور بندرعباس به رودان به یک دستگاه کامیونت ایسوزو مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو را متوقف و در بازرسی از آن ۴ تن موز خارجی قاچاق کشف کردند.

این مسئول انتظامی ارزش مالی این محموله قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۶ میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم راننده خودرو دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی و خودرو به پارکینگ انتقال گردید.

