۱۳۰ مددجوی یزدی در سفر رئیس قوه قضائیه به استان یزد از زندان آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان زندان‌ها ظهر چهارشنبه در مراسم آزادی تعداد ۱۳۰ مددجو از زندان‌های استان یزد ضمن تقدیر از اقدام خیرخواهانه نیکوکاران یزدی در امر آزاد سازی زندانیان جرایم غیر عمد، از مددجویان خواست قدردان این موهبت باشند.

غلامعلی محمدی، بیان کرد: از برکت این اقدام نیکو، مددجویان آزاد شده طریق زندگی سعادتمندانه را پیش گرفته و عاقبت به خیر بشوند.

لازم به ذکر است؛ همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به یزد تعداد ۱۳۰ مددجو از زندان‌های استان آزاد شده و به آغوش گرم خانواده خود بازگشتند.

از این تعداد ۲۰ زندانی جرایم غیرعمد که به کمک خیرین و ستاد دیه در این آئین آزاد شدند تعداد ۱۶ محکوم مالی، تعداد ۳ محکوم پرداخت مهریه و ۱ محکوم پرداخت نفقه بودند.

گفتنی است به همت ستاد مردمی دیه استان از ابتدای سال جاری تاکنون یزد تعداد ۲۲۸ مددجو از زندان‌های استان آزاد و به آغوش گرم خانواده خود بازگشتند که از این تعداد ۲۰۶ مددجو مرد و ۲۲ مددجو زن بودند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۷۰ درصد رشد داشته است.