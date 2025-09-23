به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی شاه‌حسینی گفت: تعداد ۱۳۶ محکوم مالی جرایم غیر عمد به همت ستاد مردمی دیه و با مشارکت نیکوکاران یزدی در ۶ ماهه نخست سال جاری از زندان‌های استان آزاد و به آغوش گرم خانواده خود بازگشتند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۷۰ درصد رشد داشته است.

وی افزود: رقم بدهی این زندانیان آزاد شده مبلغ ۲۳۰ میلیارد تومان بود که با قبولی دادخواست اعسار، اخذ گذشت رضایت مندانه از شکات و آورده محکومین مبلغ ۲۰۴ میلیارد تومان تأمین شده و مابقی این مبلغ از منابع این ستاد مردمی شامل کمک‌های خیرین و نیکوکاران نوع دوست و تسهیلات بانک‌های عامل مبلغ ۲۶ میلیارد تومان به حساب سپرده دادگستری واریز و زمینه آزادی این ۱۳۶ نفر و بازگشت آنها به آغوش گرم خانواده فراهم شد.

مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان با تشریح نوع محکومیت این مددجویان گفت: از این تعداد آزاد شده تعداد ۱۰۰ مددجو مربوط به محکومین مالی، تعداد ۲۸ محکوم مربوط به پرداخت مهریه و تعداد ۷ مددجو مربوط به نفقه و تعداد ۱ مددجو محکوم پرداخت حادثه کارگاهی بودند.

شاه‌حسینی ضمن تقدیر از زحمات بی وقفه کارکنان و اعضا کمیته صلح و سازش این ستاد گفت: از این تعداد آزادی تعداد ۲۸ مددجو با انجام مشاوره و اصلاح ذات البین توسط مددکاران این ستاد و بدون پرداخت هیچ مبلغی و تعداد ۱۰۸ مددجو با پرداخت از منابع، شامل کمک‌های خیرین و نیکوکاران نوع دوست و تسهیلات بانک‌های عامل از زندان آزاد شدند که از این تعداد ۱۵ مددجو زن و ۱۲۱ مددجو مرد بودند.

این مقام مسئول در ادامه ضمن تقدیر از همکاری ویژه صدا وسیما و شهرداری یزد در خصوص اجرای پویش وحدت رهایی ویژه آزادی زندانیان غیر عمد گفت: در سال جاری به همت ستاد مردمی دیه استان و با همکاری شورای تبلیغات اسلامی استان یزد به مناسبت هزار و پانصدمین سالگرد میلاد با شکوه حضرت رسول اکرم (ص) پویش وحدت رهایی در استان اجرا و با اجرای این پویش تعداد ۱۵ زندانی غیر عمد از زندان‌های استان آزاد و به آغوش گرم خانواده خود بازگشتند.

وی افزود: کمک به آزادی زندانیان غیر عمد در استان یزد تبدیل به یک فرهنگ حسنه شده است و ما در مناسبت‌های مختلف شاهد حضور خیرینی هستیم که هرکدام به نیتی قدم در این راه پر خیر و برکت گذاشته‌اند که برای مثال می‌توان به کمک جانباز یزدی همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، کمک پزشک یزدی همزمان با روز پزشک، کمک آزاده یزدی در سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی اشاره کرد.

مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان در ادامه گفت: بسیاری از هنرمندان و چهره‌های مطرح استانی همواره یاور و همراه این ستاد مردمی بودند و در اجرای بسیاری از پویش‌ها به کمک این ستاد می آیند که می‌توان به اجرای پویش تولد ماندگار که توسط مهدی صفوی زاده هنرمند محبوب و طناز کشوری و یا پویش تولد آزادی که توسط برادران حائری زاده هنرمندان طناز و فعال در زمینه نمایش استان اشاره کرد که مورد استقبال بسیاری از مردم قرار گرفته است.

وی در پایان گفت: تنها مرجع رسیدگی رسمی به آزادی زندانیان غیر عمد ستاد دیه است که نیکوکاران و خیرین همواره می‌توانند با حضور در این ستاد مردمی کمک‌های خود را جهت مشارکت در آزادی این زندانیان اهدا کنند و شماره تلفن ۳۶۲۹۸۲۰۰ روابط عمومی ستاد دیه استان یزد جهت پاسخگویی سوالات عموم خیران و مردم نیکوکار پیش‌بینی شده است که می‌توانند اقدام کنند.