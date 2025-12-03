  1. استانها
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۱

محتشمیان: ۳ مغازه در کاشان در آتش سوخت

کاشان - مدیرعامل سازمان آتش نشانی کاشان گفت: با آتش سوزی صبح امروز در یکی از پاساژهای کاشان سه مغازه به طور کامل سوخت.

سیدمصطفی محتشمیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارش رسیده مبنی بر حریق در یکی از پاساژهای کاشان اظهار کرد: این حادثه در پاساژ قاسمیه واقع در بازارچه سردار کاشان رخ داد.

وی با اشاره به اینکه این حادثه در ساعت ۷:۱ صبح امروز چهارشنبه به آتش نشانی کاشان گزارش شد، ابراز کرد: پس از دریافت این گزارش سه خودرو به محل حریق اعزام شد که پس از دو دقیقه و ۳۲ ثانیه به محل حادثه رسیدند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی کاشان با اشاره به اینکه در اثر این حریق سه مغازه به طور کامل سوخت و طعمه حریق شد، تصریح کرد: یکی مغازه لوازم خانگی نیز دچار خسارت جزئی شد.

