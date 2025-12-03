محتشمیان: ۳ مغازه در کاشان در آتش سوخت

سیدمصطفی محتشمیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارش رسیده مبنی بر حریق در یکی از پاساژهای کاشان اظهار کرد: این حادثه در پاساژ قاسمیه واقع در بازارچه سردار کاشان رخ داد.

وی با اشاره به اینکه این حادثه در ساعت ۷:۱ صبح امروز چهارشنبه به آتش نشانی کاشان گزارش شد، ابراز کرد: پس از دریافت این گزارش سه خودرو به محل حریق اعزام شد که پس از دو دقیقه و ۳۲ ثانیه به محل حادثه رسیدند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی کاشان با اشاره به اینکه در اثر این حریق سه مغازه به طور کامل سوخت و طعمه حریق شد، تصریح کرد: یکی مغازه لوازم خانگی نیز دچار خسارت جزئی شد.